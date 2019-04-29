2019-04-29T17:12:53+03:00
Происшествия

В Сочи на автомойке прогремел взрыв

Погиб один человек
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Адлерском районе Сочи обнаружено тело 31-летнего сторожа автомойки с травмами живота и рук. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства инцидента.

- По предварительным данным самодельное взрывное устройство сдетонировало в руках у мужчины. Он погиб на месте, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в правоохранительных органах.

Сейчас СКР проводит доследственную проверку по факту гибели человека. После проведения экспертиз будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Стоит отметить, что ранее прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Курганинского района. Он изготовил взрывное устройство и хотел продать его. Тогда в роли покупателей выступили сотрудники Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В Сочи на автомойке произошел взрыв.Максим ОСОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре проведут фестиваль русской народной культуры
ВТБ развивает сотрудничество с ГК «Росатом»
По Новороссийску будет курсировать «Культурный троллейбус»
«БКС Брокер» появился в приложении «Яндекс.Деньги»
На Кубани осудили педофила-убийцу
Краснодарец напал на собутыльника с газовым баллончиком
Судью из Анапы лишили полномочий
Бюджет Кубани пополнился на 61 млрд рублей
В центре Краснодара перекроют несколько улиц
В краснодарском микрорайоне «Панорама» сдан последний дом
ВТБ снижает ставку по ипотеке с господдержкой до 5%
В Краснодаре на трамвайные пути упало дерево
На Кубани мужчину осудят за изготовление и продажу взрывчатки с дистанционным управлением
На Кубани из краевого бюджета направят 1,5 млрд рублей на завершение долгостроев
В Краснодаре на проезде Щорса произошел пожар
В аварии в Кавказском районе пострадали пять человек
В Крымске возбудили уголовное дело по факту загрязнения земли опасными химическими веществами
В Ленинградском районе задержали местных жителей, которые сбывали наркотики
В Сочи определят лучших юных фигуристов Кубани
Адыгейский писатель Исхак Машбаш получил звание Героя труда России
В Староминском районе мужчина украл ноутбук и подарил его своему знакомому
В Краснодаре открыли коллективный офис для мам
В Краснодаре между поселками Лорис и Индустриальный оборудуют переход через железнодорожные пути
В Апшеронском районе открыли комбикормовый завод
В Анапе прошла патриотическая акция «Десант славы»
В Краснодаре в ДТП погиб мотоциклист