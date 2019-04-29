В Сочи на автомойке прогремел взрыв

СЕГОДНЯ 15:11 2019-04-29T17:12:53+03:00

Погиб один человек

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В Адлерском районе Сочи обнаружено тело 31-летнего сторожа автомойки с травмами живота и рук. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства инцидента.

- По предварительным данным самодельное взрывное устройство сдетонировало в руках у мужчины. Он погиб на месте, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в правоохранительных органах.

Сейчас СКР проводит доследственную проверку по факту гибели человека. После проведения экспертиз будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Стоит отметить, что ранее прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Курганинского района. Он изготовил взрывное устройство и хотел продать его. Тогда в роли покупателей выступили сотрудники Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/706041" frameborder="0"></iframe> В Сочи на автомойке произошел взрыв.Максим ОСОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU