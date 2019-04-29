В Сочи на автомойке прогремел взрыв
В Адлерском районе Сочи обнаружено тело 31-летнего сторожа автомойки с травмами живота и рук. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства инцидента.
- По предварительным данным самодельное взрывное устройство сдетонировало в руках у мужчины. Он погиб на месте, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в правоохранительных органах.
Сейчас СКР проводит доследственную проверку по факту гибели человека. После проведения экспертиз будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.
Стоит отметить, что ранее прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Курганинского района. Он изготовил взрывное устройство и хотел продать его. Тогда в роли покупателей выступили сотрудники Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В Сочи на автомойке произошел взрыв.Максим ОСОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU