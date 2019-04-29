Краснодарец напал на собутыльника с газовым баллончиком
В полицию Краснодара поступило сообщение о драке во дворе многоэтажного дома по улице Восточно-Кругликовской.
- По предварительным данным, трое мужчин вместе употребляли спиртные напитки. Между ними произошел конфликт, который перерос в драку. Один из мужчин достал газовый баллончик и распылили его содержимое в сторону оппонентов. Также он нанес удар одному из потерпевших удар стеклянной бутылкой по голове, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
Затем злоумышленник забрал кошелек у одного из собутыльников и скрылся. Сумма похищенного составила порядка 6 тысяч рублей.
Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили, что злоумышленником оказался 20-летний мужчина, проживающий в соседнем доме. Его задержали, после чего мужчина признался в содеянном. Сейчас злоумышленник находится под стражей, в отношении него возбудили уголовное дело. Парню грозит до 6 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU