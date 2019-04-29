2019-04-29T16:11:10+03:00
Происшествия

Краснодарец напал на собутыльника с газовым баллончиком

Помимо этого, он похитил у потерпевшего кошелек с деньгами
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-службы УМВД России по КраснодаруФото: пресс-службы УМВД России по Краснодару
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В полицию Краснодара поступило сообщение о драке во дворе многоэтажного дома по улице Восточно-Кругликовской.

- По предварительным данным, трое мужчин вместе употребляли спиртные напитки. Между ними произошел конфликт, который перерос в драку. Один из мужчин достал газовый баллончик и распылили его содержимое в сторону оппонентов. Также он нанес удар одному из потерпевших удар стеклянной бутылкой по голове, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Затем злоумышленник забрал кошелек у одного из собутыльников и скрылся. Сумма похищенного составила порядка 6 тысяч рублей.

Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили, что злоумышленником оказался 20-летний мужчина, проживающий в соседнем доме. Его задержали, после чего мужчина признался в содеянном. Сейчас злоумышленник находится под стражей, в отношении него возбудили уголовное дело. Парню грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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