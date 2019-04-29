2019-04-29T16:45:05+03:00
Происшествия

На Кубани осудили педофила-убийцу

Он проведет за решеткой ближайшие 20 лет
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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На Кубани суд вынес приговор Сергею Савченко, которого обвиняли в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки и ее убийстве.

- Как установило следствие, 22 мая 2017 года Савченко увидел как малолетняя девочка, являющаяся его родственницей, вышла из дома в селе Новопокровское, и проследовал за ней. Проводив ребенка до реки Псебепс, злоумышленник совершил в отношении несовершеннолетней насильственные действия сексуального характера, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина нанес девочке удар в область головы, а когда та упала, стал душить ребенка ремешком ее сумки. После того, как потерпевшая потеряла сознание, злоумышленник погрузил ее тело в воду и держал там, пока она не перестала проявлять признаки жизни.

Суд назначил Сергею Савченко наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строго режима с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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