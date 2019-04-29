«БКС Брокер» появился в приложении «Яндекс.Деньги»

СЕГОДНЯ 16:52 2019-04-29T16:52:58+03:00

Инвестиционный рынок в последние два года стал доступнее для россиян

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Сегодня для открытия брокерского счета даже нет необходимости идти в офис брокера или банка, достаточно установить мобильное приложение. Теперь и клиенты «Яндекс.Денег» могут воспользоваться этим сервисом, в основе которого лежит инвестиционная платформа ООО «Компания БКС».

В компании-разработчике уверены, что фондовый рынок будет еще привлекательней. «Объемы инвестиций и количество участников будут увеличиваться. Государство способствует тренду, внедряя меры по развитию рынка и защите частного инвестора», — рассказала Ольга Гарланд, заместитель руководителя департамента по работе с онлайн партнерами «БКС Брокер».

Подключить новую услугу пользователи «Яндекс.Денег» с гражданством РФ могут в разделе «Инвестиции БКС». Минимальной суммы для инвестирования сервис не предусматривает, комиссия составит 0,3% от суммы сделки, но не меньше 99 рублей, при этом за пополнение счета и вывод денег комиссия не взимается.

ООО «Компания БКС», ранее реализовавшая аналогичные проекты с «Тинькофф Банк», QIWI и «РБК», предлагает подключившим услугу пользователям и другие услуги, например, советы экспертов рынка, проверка состояния инвестиционного портфеля и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU