«БКС Брокер» появился в приложении «Яндекс.Деньги»
Сегодня для открытия брокерского счета даже нет необходимости идти в офис брокера или банка, достаточно установить мобильное приложение. Теперь и клиенты «Яндекс.Денег» могут воспользоваться этим сервисом, в основе которого лежит инвестиционная платформа ООО «Компания БКС».
В компании-разработчике уверены, что фондовый рынок будет еще привлекательней. «Объемы инвестиций и количество участников будут увеличиваться. Государство способствует тренду, внедряя меры по развитию рынка и защите частного инвестора», — рассказала Ольга Гарланд, заместитель руководителя департамента по работе с онлайн партнерами «БКС Брокер».
Подключить новую услугу пользователи «Яндекс.Денег» с гражданством РФ могут в разделе «Инвестиции БКС». Минимальной суммы для инвестирования сервис не предусматривает, комиссия составит 0,3% от суммы сделки, но не меньше 99 рублей, при этом за пополнение счета и вывод денег комиссия не взимается.
ООО «Компания БКС», ранее реализовавшая аналогичные проекты с «Тинькофф Банк», QIWI и «РБК», предлагает подключившим услугу пользователям и другие услуги, например, советы экспертов рынка, проверка состояния инвестиционного портфеля и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU