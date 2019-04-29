2019-04-29T16:52:58+03:00
Экономика

«БКС Брокер» появился в приложении «Яндекс.Деньги»

Инвестиционный рынок в последние два года стал доступнее для россиян
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Компания БКСКомпания БКС
Изменить размер текста:

Сегодня для открытия брокерского счета даже нет необходимости идти в офис брокера или банка, достаточно установить мобильное приложение. Теперь и клиенты «Яндекс.Денег» могут воспользоваться этим сервисом, в основе которого лежит инвестиционная платформа ООО «Компания БКС».

В компании-разработчике уверены, что фондовый рынок будет еще привлекательней. «Объемы инвестиций и количество участников будут увеличиваться. Государство способствует тренду, внедряя меры по развитию рынка и защите частного инвестора», — рассказала Ольга Гарланд, заместитель руководителя департамента по работе с онлайн партнерами «БКС Брокер».

Подключить новую услугу пользователи «Яндекс.Денег» с гражданством РФ могут в разделе «Инвестиции БКС». Минимальной суммы для инвестирования сервис не предусматривает, комиссия составит 0,3% от суммы сделки, но не меньше 99 рублей, при этом за пополнение счета и вывод денег комиссия не взимается.

ООО «Компания БКС», ранее реализовавшая аналогичные проекты с «Тинькофф Банк», QIWI и «РБК», предлагает подключившим услугу пользователям и другие услуги, например, советы экспертов рынка, проверка состояния инвестиционного портфеля и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре проведут фестиваль русской народной культуры
ВТБ развивает сотрудничество с ГК «Росатом»
По Новороссийску будет курсировать «Культурный троллейбус»
На Кубани осудили педофила-убийцу
Краснодарец напал на собутыльника с газовым баллончиком
Судью из Анапы лишили полномочий
В Сочи на автомойке прогремел взрыв
Бюджет Кубани пополнился на 61 млрд рублей
В центре Краснодара перекроют несколько улиц
В краснодарском микрорайоне «Панорама» сдан последний дом
ВТБ снижает ставку по ипотеке с господдержкой до 5%
В Краснодаре на трамвайные пути упало дерево
На Кубани мужчину осудят за изготовление и продажу взрывчатки с дистанционным управлением
На Кубани из краевого бюджета направят 1,5 млрд рублей на завершение долгостроев
В Краснодаре на проезде Щорса произошел пожар
В аварии в Кавказском районе пострадали пять человек
В Крымске возбудили уголовное дело по факту загрязнения земли опасными химическими веществами
В Ленинградском районе задержали местных жителей, которые сбывали наркотики
В Сочи определят лучших юных фигуристов Кубани
Адыгейский писатель Исхак Машбаш получил звание Героя труда России
В Староминском районе мужчина украл ноутбук и подарил его своему знакомому
В Краснодаре открыли коллективный офис для мам
В Краснодаре между поселками Лорис и Индустриальный оборудуют переход через железнодорожные пути
В Апшеронском районе открыли комбикормовый завод
В Анапе прошла патриотическая акция «Десант славы»
В Краснодаре в ДТП погиб мотоциклист