По Новороссийску будет курсировать «Культурный троллейбус»

СЕГОДНЯ 17:10 2019-04-29T17:10:23+03:00

Он совместит в себе функции афиши и библиотеки

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На улицы Новороссийска выйдет необычный троллейбус. Он совершит свой первый рейс 1 мая.

- Пассажиры «Культурного троллейбуса» в салоне обнаружат экспозиции музея, художественные и фотовыставки, тумбы с афишами мероприятий. Здесь же оборудуют небольшую библиотеку, где любой желающий сможет взять или оставить книгу. Во время поездки можно будет прослушать радиогазету или живую музыку, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города-героя.

«Культурный троллейбус» примет участие в первомайской демонстрации, а затем отправиться развозить пассажиров. При этом, через некоторое время троллейбус будет менять маршрут, чтобы проехать по всему Новороссийску.

Добавим, в Краснодаре из-за проведения демонстрации на 1 мая и планирующимися массовыми гуляниями ограничат движение. В частности будет перекрыта Красная и прилегающие улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU