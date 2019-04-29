ВТБ развивает сотрудничество с ГК «Росатом»

СЕГОДНЯ 17:16 2019-04-29T17:16:39+03:00

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Банк ВТБ длительное время плодотворно сотрудничает с компаниями, входящими в периметр Госкорпорации «Росатом» и предоставляет весь комплекс банковских услуг, традиционно поддерживая как внутрироссийские, так и международные проекты группы.

Заместитель президента — председателя правления банка ВТБ, Валерий Лукьяненко подчеркнул: «Многолетнее сотрудничество и знание потребностей атомной отрасли позволяют Банку ВТБ участвовать в финансировании самых разных проектов предприятий Госкорпорации «Росатом», вне зависимости от их сложности. Дополнительным преимуществом является разветвленная международная сеть присутствия группы ВТБ, что позволяет эффективно поддерживать компетенции Госкорпорации «Росатом» как в России, так и за рубежом».

«Банк ВТБ и АО АСЭ связывает многолетнее взаимовыгодное сотрудничество, за время которого ВТБ проявил себя как надежный партнер, всегда готовый поддержать АО АСЭ при реализации его проектов в любых точках земного шара. АО АСЭ надеется на дальнейшее развитие этого плодотворного сотрудничества», - отметил старший вице-президент по корпоративным функциям АО ИК «АСЭ» Н.Г. Подоров.

ИСТОЧНИК KP.RU