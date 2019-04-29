2019-04-29T17:55:42+03:00
Общество

В Краснодаре проведут фестиваль русской народной культуры

Мероприятие пройдет в кубанской столице впервые
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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В Краснодаре на площади им. А. С. Пушкина 12 мая стартует фестиваль русской народной культуры. Мероприятие начнется в 14:00.

- Цель мероприятия - продемонстрировать богатую историю страны, ее культуру и традиции. Жители и гости Краснодара смогут увидеть выступления артистов, поиграть в народные игры и поучаствовать в мастер-классах, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Пришедшие на праздник смогут научиться традиционным русским танцам, послушать гусляров, аккордеонистов, и балалаечников. Также здесь представят выставку традиционных костюмов и оружия.

Здесь же можно будет приобрести изделия мастеров прикладного искусства. Завершится фестиваль в 20:00 большим хороводом, в котором смогут принять участие все желающие.

Добавим, в Краснодаре пройдут две репетиции парада 9 мая. Из-за этого будут перекрывать ряд улиц для движения транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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