В Сочи произошло ДТП с участием пассажирского автобуса

СЕГОДНЯ 18:46 2019-04-29T18:46:55+03:00

В результате аварии погиб один человек

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Серьезная авария произошла сегодня в Сочи. В тоннеле по дороге из Адлера в Красную Поляну в ДТП попал пассажирский автобус.

- Водитель ВАЗ-2107 превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с рейсовым автобусом. Затем в автобус «въехал» ВАЗ-2114, который двигался за легковым автомобилем, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии водитель «семерки» погиб на месте, его пассажирка пострадала. Также госпитализированы водитель и пассажир ВАЗ-2114.

Стоит отметить, что для деблокирования пострадавших в ДТП понадобилась помощь спасателей. На месте происшествия работали 15 человек и 4 единицы спецтехники.

Добавим, в аварии в Кавказском районе пострадали пять человек. Двое из них дети в возрасте 6 и 11 лет. Ребята не были пристегнутыми и перевозились без детских удерживающих устройств.

ИСТОЧНИК KP.RU