Суд рассмотрит дело бывшего главного архитектора Краснодара

СЕГОДНЯ 19:36 2019-04-29T19:36:30+03:00

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В Первомайский суд Краснодара направлено для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении бывшего главного архитектора кубанской столицы. Игоря Мазурка обвиняют в превышении должностных полномочий

- Как установило следствие, с января 2014 года по декабрь 2015 года чиновник в нарушение действующего законодательства выдал десять разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, в том числе многоквартирных жилых домов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Как установили оперативники краевого управления ФСБ России, шесть разрешений были выданы на строительство в пределах территории археологических памятников федерального значения. В результате культурному наследию был нанесен ущерб, который оценили почти в 8 млн рублей.

Напомним, о задержании заместителя департамента архитектуры и градостроительства Краснодара, главного архитектора Игоря Мазурка стало известно 18 апреля 2018 года. Чиновник был арестован у себя дома в Краснодаре.

ИСТОЧНИК KP.RU