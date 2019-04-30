В «Атамани» фестивальный сезон откроется 4 мая

СЕГОДНЯ 07:14 2019-04-30T07:14:36+03:00

В этом году там планируется провести 18 массовых мероприятий

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В Темрюкском районе в выставочном комплексе «Атамань» 4 мая откроется фестивальный сезон. В этом году планируется провести 18 массовых мероприятий.

- Фестивальный сезон откроется 4 мая краевым праздником «Атамань» встречает гостей!». В мероприятии по традиции примут участие делегации всех городов и районов. Посетители увидят концертную программу с участием творческих коллективов, познакомятся с бытом казаков и попробуют блюда региональной кухни, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В этом году в этнографическом комплексе запланированы колоритные гастрономические праздники, выставки изделий декоративно-прикладного искусства, краевые фестивали традиционной культуры и национальных культур.

25 мая гостей приглашают отведать «Тэщины пирижэчкы», в июне стать участниками детского праздника и фестивалей «Казачий берег», «Зеленые святки», «Гарнэ сальце» и многих других.

ИСТОЧНИК KP.RU