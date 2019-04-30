Детские школы искусств Краснодара и Новороссийска перейдут в краевую собственность

СЕГОДНЯ 07:40 2019-04-30T07:40:49+03:00

В этом году запланирована передача 22 учреждений

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В соответствии с поручением президента школы искусств переходят на региональный уровень.

- В 2022 году не менее 70 процентов учреждений должны находиться в ведении региона. Кубань планирует выполнить эту задачу за два года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В этом году запланирована передача 18 школ в Краснодаре и четырех в Новороссийске. В следующем году в краевую собственность поступят остальные 153 учреждения.

Как уточнили в минкультуры, передача школ отрасли в краевую собственность будет способствовать улучшению материально-технической базы и повышению качества образования детей.

Напомним, в Краснодаре на площади им. А. С. Пушкина 12 мая стартует фестиваль русской народной культуры. Мероприятие начнется в 14:00. Пришедшие на праздник смогут научиться традиционным русским танцам, послушать гусляров, аккордеонистов, и балалаечников. Также здесь представят выставку традиционных костюмов и оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU