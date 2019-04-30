2019-04-30T08:07:38+03:00
Общество

В Сочи в селе Пластунка ремонтируют дорогу

Из федерального бюджета на обновление участка выделено почти 80 миллионов рублей
Александра ПОДУШКО
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В Сочи в селе Пластунка ремонтируют дорогуВ Сочи в селе Пластунка ремонтируют дорогуФото: Архив "КП"
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- В Сочи в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начался ремонт дороги в селе Пластунка. Обновят участок от улицы Леселидзе, 59 до Верхнепластунского кладбища. На работы из федерального бюджета выделено почти 80 миллионов рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Дорога села Пластунка стала одной из первых объектов нацпроекта на территории города. Планируется, что работы по ней завершатся в этом году, в середине октября.

С этого года Сочи участвует в федеральной программе, реализация которой рассчитана на шесть лет. На 2019 год запланирован ремонт 64 дорог, протяженностью более 84 километров, общей площадью около 560 тысяч квадратных метров.

Напомним, в первом квартале 2019 года в бюджет Краснодарского края поступил 61 миллиард рублей. По сравнению с аналогичным периодом минувшего года рост составил 106,6%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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