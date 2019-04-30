В Сочи пройдут гонки юных яхтсменов

СЕГОДНЯ 08:36 2019-04-30T08:36:18+03:00

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В городе-курорте в акватории ФГБУ «Юг Спорт» пройдут первые гонки новой регаты в классе яхт «Оптимист». В соревнованиях примут участие более 150 спортсменов в возрасте до 16 лет из разных регионов страны.

- Имена обладателей Кубка яхт-клуба станут известны 4 мая в 17:00. По результатам состязаний будет продолжено формирование сборной команды России для участия в Первенствах мира и Европы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

- Вход для зрителей на соревнования свободный. При себе необходимо иметь удостоверение личности, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Юг Спорт».

Напомним, в Сочи определят лучших юных фигуристов Кубани. В соревнованиях участвуют девушки и юноши в возрасте от 9 до 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU