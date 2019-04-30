2019-04-30T08:36:18+03:00
Спорт

В Сочи пройдут гонки юных яхтсменов

Вход для зрителей на соревнования свободный
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
Изменить размер текста:

В городе-курорте в акватории ФГБУ «Юг Спорт» пройдут первые гонки новой регаты в классе яхт «Оптимист». В соревнованиях примут участие более 150 спортсменов в возрасте до 16 лет из разных регионов страны.

- Имена обладателей Кубка яхт-клуба станут известны 4 мая в 17:00. По результатам состязаний будет продолжено формирование сборной команды России для участия в Первенствах мира и Европы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

- Вход для зрителей на соревнования свободный. При себе необходимо иметь удостоверение личности, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Юг Спорт».

Напомним, в Сочи определят лучших юных фигуристов Кубани. В соревнованиях участвуют девушки и юноши в возрасте от 9 до 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани спасатели помогли упавшему с горы мужчине
В Абрау-Дюрсо обсудили, как привлечь отдыхающих на Кубань
На Кубани усилят работу по борьбе с теневой занятостью
В Сочи в селе Пластунка ремонтируют дорогу
Детские школы искусств Краснодара и Новороссийска перейдут в краевую собственность
В «Атамани» фестивальный сезон откроется 4 мая
Суд рассмотрит дело бывшего главного архитектора Краснодара
В Сочи произошло ДТП с участием пассажирского автобуса
В Краснодаре проведут фестиваль русской народной культуры
ВТБ развивает сотрудничество с ГК «Росатом»
По Новороссийску будет курсировать «Культурный троллейбус»
«БКС Брокер» появился в приложении «Яндекс.Деньги»
На Кубани осудили педофила-убийцу
Краснодарец напал на собутыльника с газовым баллончиком
Судью из Анапы лишили полномочий