На Кубани усилят работу по борьбе с теневой занятостью

СЕГОДНЯ 09:11 2019-04-30T09:11:26+03:00

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В Краснодарском крае усилят межведомственную работу по борьбе с теневой занятостью. Такое поручение дал губернатор Кубани в связи со снижением поступления налогов на доходы физических лиц.

- С начала года в казну мобилизовано 18,9 миллиардов рублей платежей по НДФЛ, что ниже плановой динамики на 2,8 процента. Часть работодателей Кубани по-прежнему выплачивают заработную плату наемным работникам ниже МРОТ. Сотрудники получают деньги в конвертах, а бюджет недополучает налоги, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В регионе активизируют межведомственную работу по борьбе с теневой занятостью и легализации трудовых отношений с работниками. Речь идет о муниципалитетах, где сложилась отрицательная динамика платежей – Новопокровского, Туапсинского, Лабинского районах.

Добавим, за выплаты ниже прожиточного минимума предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

Уже сформировали список из трех тысяч предприятий, которые требуют оперативного вмешательства. Предпринимателей приглашают на комиссии. В случае не реагирования, будут организованы выездные проверки.

Напомним, детские школы искусств Краснодара и Новороссийска перейдут в краевую собственность. В этом году запланирована передача 22 учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU