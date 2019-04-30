2019-04-30T09:46:07+03:00
Общество

В Абрау-Дюрсо обсудили, как привлечь отдыхающих на Кубань

Одним из приоритетных направлений станет гастрономический туризм
Максим ОСОКИН
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Абрау-ДюрсоАбрау-ДюрсоФото: Александр МИЛКУС
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В Абрау-Дюрсо съехались туроператоры Краснодарского края. Они обсуждали развитие индустрии отдыха в регионе.

- Летом 2018 года на Кубани отдохнули свыше 10 млн туристов. В нынешнем году эта цифра должна быть не меньше. Главная задача региональных властей и туроператоров – сделать пребывание гостей на территории края максимально комфортным и безопасным, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе регионального министерства курортов.

Чтобы привлечь в регион максимальное число гостей, помимо новых экскурсионных маршрутов, здесь будут развивать гастрономический туризм. Так многие рестораторы заявили о намерении предлагать посетителям своих заведений блюда из Армении, Кабардино-Балкарии, Азербайджана.

Добавим, в Темрюкском районе в выставочном комплексе «Атамань» 4 мая откроется фестивальный сезон. В этом году планируется провести 18 массовых мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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