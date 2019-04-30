На Кубани спасатели помогли упавшему с горы мужчине

СЕГОДНЯ 10:38 2019-04-30T10:38:09+03:00

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Неотложная помощь спасателей потребовалась 68-летнему жителю Мезмая, который ушел в лес и упал с горы. Мужчина получил серьезные травмы и не мог пошевелиться. В таком положении он пролежал всю ночь, пока его случайно не нашли туристы. Они и вызвали спасателей.

- 29 апреля на место прибыли сотрудники Апшеронского отряда «Кубань-СПАС». Пострадавший лежал на тропе вблизи Орлиной полки и жаловался на боли в груди. Спасатели уложили его на носилки. Чтобы транспортировать мужчину к автомобилю скорой помощи, сотрудники «Кубань-СПАС» пронесли его около 4 километров по горно-лесистой местности, - сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

После этого пенсионера передали медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU