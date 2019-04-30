Улицу Кожевенную в Краснодаре ремонтируют с опережением графика

СЕГОДНЯ 10:57 2019-04-30T10:57:36+03:00

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В Краснодаре продолжает ремонт улицы Кожевенной, связывающую Юбилейный микрорайон с центром города. Сейчас работы идут на участке от улицы Каляева до Калинина.

В администрации краевого центра говорят, что здесь не только заасфальтируют дорогу, но и благоустроят прилегающую территорию.

- Сделаем нормальные тротуары и въезды во дворы, кроме этого — вдоль дороги благоустроим зеленые зоны. В результате вместо дороги через бывшую промзону жители получат современную городскую магистраль, — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

Работы на Кожевенной продолжаются круглосуточно, задействовано 60 человек и 20 единиц техники. Это позволяет специалистам идти с опережением графика. На сегодняшний день уже выполнено 40% от общего объема.

- Идет устройство выравнивающего слоя покрытия дороги. Также асфальтируют тротуары и въезды во дворы. Параллельно рабочие формируют зеленые зоны. По мере выполнения ремонта прилегающую территорию благоустроят и проведут озеленение. Эти работы завершат 20 мая, асфальтировку проезжей части дороги — к началу лета, - уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU