Машина «скорой помощи» попала в ДТП в центре Краснодара
По предварительным данным, никто не пострадал
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Автомобиль «скорой помощи» попал в ДТП в центре Краснодара. Авария произошла на пересечении улиц Северной и Воровского. Вторым участником происшествия стал водитель BMW.
- Сообщение о ДТП с участием машины «скорой помощи» и BMW поступило в полицию в 8:20. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают сотрудники ДПС, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили в УВД Краснодара.
ИСТОЧНИК KP.RU
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