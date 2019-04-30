Машина «скорой помощи» попала в ДТП в центре Краснодара

СЕГОДНЯ 11:30 2019-04-30T11:30:50+03:00

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Автомобиль «скорой помощи» попал в ДТП в центре Краснодара. Авария произошла на пересечении улиц Северной и Воровского. Вторым участником происшествия стал водитель BMW.

- Сообщение о ДТП с участием машины «скорой помощи» и BMW поступило в полицию в 8:20. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают сотрудники ДПС, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили в УВД Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU