В Сочи психически больной человек напал с топором на свою знакомую

СЕГОДНЯ 12:47 2019-04-30T12:47:32+03:00

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Следователи Лазаревского района Сочи завершили расследование уголовного дела о покушении на убийство. В феврале 29-летний мужчина с топором напал на свою 28-летнюю знакомую, которая приехала погостить.

Женщина прилегла на его кровать и получила не менее восьми ударов по голове. С открытой черепно-мозговой травмой ее доставили в больницу, где жизнь пострадавшей спасли медики.

- По результатам проведенной психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать характер своих действий и руководить ими, - сообщают в пресс-службе краевого СУ СК.

Материалы уголовного дела уже переданы в суд, следователи настаивают на принудительном лечении для обвиняемого.

ИСТОЧНИК KP.RU