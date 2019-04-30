2019-04-30T12:47:32+03:00
Происшествия

В Сочи психически больной человек напал с топором на свою знакомую

Мужчину намерены поместить на принудительное лечение
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следователи Лазаревского района Сочи завершили расследование уголовного дела о покушении на убийство. В феврале 29-летний мужчина с топором напал на свою 28-летнюю знакомую, которая приехала погостить.

Женщина прилегла на его кровать и получила не менее восьми ударов по голове. С открытой черепно-мозговой травмой ее доставили в больницу, где жизнь пострадавшей спасли медики.

- По результатам проведенной психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать характер своих действий и руководить ими, - сообщают в пресс-службе краевого СУ СК.

Материалы уголовного дела уже переданы в суд, следователи настаивают на принудительном лечении для обвиняемого.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи спасатели спустили с горы 70-летнюю туристку из Санкт-Петербурга
На Кубани два подростка обокрали бабушку из-за долгов внука
«Ростелеком» модернизирует уличное освещение в трех городах Кубани
На Кубани с начала года врачи приняли 528 человек с укусами клещей
В Краснодаре вынесли приговор женщине, нападавшей на офисы микрозаймов с кухонным ножом
Машина «скорой помощи» попала в ДТП в центре Краснодара
На Кубани задержаны лжегазовики, продававшие пенсионерам приборы
Улицу Кожевенную в Краснодаре ремонтируют с опережением графика
На Кубани спасатели помогли упавшему с горы мужчине
В Абрау-Дюрсо обсудили, как привлечь отдыхающих на Кубань
На Кубани усилят работу по борьбе с теневой занятостью
В Сочи пройдут гонки юных яхтсменов
В Сочи в селе Пластунка ремонтируют дорогу
Детские школы искусств Краснодара и Новороссийска перейдут в краевую собственность
В «Атамани» фестивальный сезон откроется 4 мая
Суд рассмотрит дело бывшего главного архитектора Краснодара
В Сочи произошло ДТП с участием пассажирского автобуса
В Краснодаре проведут фестиваль русской народной культуры
ВТБ развивает сотрудничество с ГК «Росатом»
По Новороссийску будет курсировать «Культурный троллейбус»
«БКС Брокер» появился в приложении «Яндекс.Деньги»
На Кубани осудили педофила-убийцу
Краснодарец напал на собутыльника с газовым баллончиком
Судью из Анапы лишили полномочий