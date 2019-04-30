2019-04-30T13:19:56+03:00
Происшествия

В Краснодаре вынесли приговор женщине, нападавшей на офисы микрозаймов с кухонным ножом

В колонии она проведет 6 лет и 6 месяцев
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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36-летнюю жительницу Краснодара судили за два разбойных нападения на офисы микрозаймов. Выяснилось, что женщина в январе 2018-го года дважды врывалась в заведения и требовала от сотрудников выдать ей деньги, угрожая кухонным ножом.

Получив 50 тысяч рублей, она скрылась, но сотрудникам правоохранительных органов удалось ее задержать. Выяснилось, что женщина ранее судима за кражи.

- С учетом мнения государственного обвинителя, тяжести совершенных преступлений, суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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