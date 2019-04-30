В Краснодаре вынесли приговор женщине, нападавшей на офисы микрозаймов с кухонным ножом
36-летнюю жительницу Краснодара судили за два разбойных нападения на офисы микрозаймов. Выяснилось, что женщина в январе 2018-го года дважды врывалась в заведения и требовала от сотрудников выдать ей деньги, угрожая кухонным ножом.
Получив 50 тысяч рублей, она скрылась, но сотрудникам правоохранительных органов удалось ее задержать. Выяснилось, что женщина ранее судима за кражи.
- С учетом мнения государственного обвинителя, тяжести совершенных преступлений, суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU
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