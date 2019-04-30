На Кубани с начала года врачи приняли 528 человек с укусами клещей

СЕГОДНЯ 14:09 2019-04-30T14:09:32+03:00

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На Кубани с наступлением тепла начинается сезон активности клещей.

- На 29 апреля в лечебные учреждения края по поводу укусов клещами в медицинские учреждения края обратились 528 человек, из них 244 дети до 14 лет. На Черноморском побережье с начала года на укусы клещей пожаловались 185 человек, из них 68 дети до 14 лет, - сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Клещей снимают с людей и отправляют на исследования, на сегодняшний день ни у одного экземпляра не обнаружено клещевых инфекций.

С 1 по 15 мая на Кубани будет работать «горячая линия» по вопросам укусов клещей. Обращаться можно по телефонам 8 (861) 255-11-72 в рабочие дни с 9 до 17 часов, тел 8(988)8800298 в праздничные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU