2019-04-30T14:24:07+03:00
Общество

«Ростелеком» модернизирует уличное освещение в трех городах Кубани

Специалисты компании заменили традиционные фонари на светодиодные, а также смонтировали систему автоматизированного управления
Иван ЕГОРОВ
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Фото: "Ростелеком"Фото: "Ростелеком"
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«Ростелеком» завершил проекты по модернизации уличного освещения в двух городах Краснодарского края – Кропоткине и Лабинске. Специалисты компании заменили традиционные фонари на светодиодные, а также смонтировали систему автоматизированного управления. В Кропоткине установлено 4 787 светильников, в Лабинске - 2 504. К середине мая подобная система освещения заработает и в Курганинске. Там сотрудники «Ростелекома» заменят 2 035 фонарей. В прошлом году энергосберегающие контракты были реализованы в Белореченске и Староминской.

Светодиодные фонари потребляют в несколько раз меньше электроэнергии по сравнению с традиционными натриевыми и ртутными лампами. Они моментально включаются, в отличие от светильников старого образца, которые разгораются от 10 до 30 минут, и имеют срок службы более 10 лет.

«Что касается автоматизированной системы управления наружным освещением, именно в нее стекаются данные о напряжении, потребляемой мощности и т.д. На основании этих данных можно делать выводы о работоспособности светильников и состоянии сетей, о наличии незаконных подключений. Эта же система позволяет выбирать уровень освещенности в зависимости от времени суток и климатических условий, собирать данные и контролировать нагрузки на сеть в режиме реального времени», – отметил директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.

«Умное освещение поможет сделать Кропоткин более светлым и безопасным. За семь лет реализации энергосервисного контракта затраты муниципального бюджета сократятся на 60%, а современные энергосберегающие лампы дадут экономию почти 8 млн киловатт-часов. Сэкономленные на городском энергопотреблении средства можно будет направить на развитие других социально значимых проектов», – рассказал заместитель главы г. Кропоткина по вопросам ЖКХ Юрий Ханин.

Система уличного освещения – один из элементов федеральной программы «Умный город», реализуемой «Ростелекомом» по всей стране. Основная цель программы – использовать современные технологии сбора и обработки информации для повышения эффективности управления городскими ресурсами и улучшения качества жизни людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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