На Кубани два подростка обокрали бабушку из-за долгов внука

СЕГОДНЯ 14:27 2019-04-30T14:27:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Белореческе два подростка 14 и 15 лет стали фигурантами уголовного дела о краже с незаконным проникновением в дом на улице Фрунзе. Пострадавшей оказалась 59-летняя женщина.

Следователи предполагают, что школьники решились на преступление из-за того, что им задолжал две тысячи рублей внук пенсионерки.

- Не получив вовремя деньги, с целью их возврата, в феврале 2019 года злоумышленники через не застекленную форточку проникли в домовладение потерпевшей и похитили ее ювелирные украшения, а также компьютерную технику на общую сумму 70 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СК.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU