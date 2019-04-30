На Кубани два подростка обокрали бабушку из-за долгов внука
В Белореческе два подростка 14 и 15 лет стали фигурантами уголовного дела о краже с незаконным проникновением в дом на улице Фрунзе. Пострадавшей оказалась 59-летняя женщина.
Следователи предполагают, что школьники решились на преступление из-за того, что им задолжал две тысячи рублей внук пенсионерки.
- Не получив вовремя деньги, с целью их возврата, в феврале 2019 года злоумышленники через не застекленную форточку проникли в домовладение потерпевшей и похитили ее ювелирные украшения, а также компьютерную технику на общую сумму 70 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СК.
Сейчас расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»