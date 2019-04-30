В Сочи спасатели спустили с горы 70-летнюю туристку из Санкт-Петербурга
Днем 29 апреля в горах близ Сочи развернулась спасательная операция. 70-летняя туристка из Санкт-Петербурга поскользнулась на тропе на спуске к Агурским водопадам и не смогла продолжить путь из-за травмы левой ноги. К горе Ахун отправились спасатели.
- Пострадавшей наложили на ногу шину, зафиксировав поврежденный голеностопный сустав. После этого спасатели на носилках транспортировали туристку к служебному автомобилю и вывезли ее из горно-лесной местности в городскую черту, - сообщают в пресс-службе ЮРПСО.
После этого пенсионерку передали врачам скорой помощи, которые доставили ее в больницу.
В Сочи спасли 70-летнюю туристку.
ИСТОЧНИК KP.RU
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