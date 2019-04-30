В Краснодаре ищут водителя грузовика, выбросившего мусор на обочине Ростовского шоссе

СЕГОДНЯ 15:26 2019-04-30T15:26:41+03:00

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Жители Краснодара запечатлели, как водитель «ГАЗели» одной из транспортных компаний выбрасывал на обочине Ростовского шоссе около улицы 3-я Трудовая крупногабаритный мусор, о чем сообщили в администрацию. Теперь машину и водителя разыскивают – ему грозит штраф.

— Мы сделаем все возможное для того, чтобы предприниматель получил максимальное наказание за это нарушение. В качестве именно юридического лица, штрафы для которых значительно выше, чем для физических лиц — от 15 до 50 тысяч руб. Еще раз хочу поблагодарить горожан за сообщения о нарушителях и городское управление МВД за помощь в установлении нарушителей, — сказал заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Павел Абрамчик.

К поискам водителя и машины уже привлечена полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU