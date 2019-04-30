В Краснодаре по-прежнему запрещено купание во всех водоемах
Краснодарцам напомнили о том, что в краевом центре запрещено купание в реке Кубань, Карасунах и других водных объектах.
— В краевом центре 1 мая прогнозируется теплая солнечная погода. Однако важно помнить, что разрешенных и специально оборудованных мест для купания на территории города нет. Просим жителей во избежание несчастных случаев на воде не нарушать этот запрет и соблюдать правила поведения вблизи водоемов, — сказал начальник городского управления гражданской защиты Василий Крамаренко.
На берегах водоемов установили таблички с надписью «Купание запрещено», а жителей призывают соблюдать меры безопасности, не оставлять детей без присмотра и не злоупотреблять спиртными напитками.
Если ЧП все же случилось, нужно звонить по номеру 112.
ИСТОЧНИК KP.RU
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