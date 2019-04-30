2019-04-30T16:02:35+03:00
Общество

В Краснодаре по-прежнему запрещено купание во всех водоемах

Жителей предупреждают – это небезопасно
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Купание в Краснодаре запрещено во всех водоемах Фото: krd.ruКупание в Краснодаре запрещено во всех водоемах Фото: krd.ru
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Краснодарцам напомнили о том, что в краевом центре запрещено купание в реке Кубань, Карасунах и других водных объектах.

— В краевом центре 1 мая прогнозируется теплая солнечная погода. Однако важно помнить, что разрешенных и специально оборудованных мест для купания на территории города нет. Просим жителей во избежание несчастных случаев на воде не нарушать этот запрет и соблюдать правила поведения вблизи водоемов, — сказал начальник городского управления гражданской защиты Василий Крамаренко.

На берегах водоемов установили таблички с надписью «Купание запрещено», а жителей призывают соблюдать меры безопасности, не оставлять детей без присмотра и не злоупотреблять спиртными напитками.

Если ЧП все же случилось, нужно звонить по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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