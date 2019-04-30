В Краснодаре изменят режим работы светофора

СЕГОДНЯ 18:15 2019-04-30T18:15:53+03:00

Это коснется электронного регулировщика на пересечении ул. Красной — им. Буденного

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В Краснодаре с 6 мая 2019 года изменится режим работы светофора на пересечении ул. Красной — им. Буденного. Теперь он будет предусматривать одновременное запрещение движения автомобилей по обеим улицам на 4 секунды. Благодаря принимаемым мерам, водители, которые выехали на перекрёсток, сумеют его покинуть, не создавая помех другим участникам движения.

- Этот перекресток давно известен, как проблемный. Регулировка работы светофора позволит уменьшить количество аварий, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации.

Добавим, что из-за плотного потока автомобилей, поворачивающих влево с ул. Красной на ул. им. Буденного, будет предусмотрена задержка движения во встречном направлении. Водителей просят быть внимательными и осторожными на данном перекрестке и учитывать корректировки в работе электронного регулировщика.

ИСТОЧНИК KP.RU