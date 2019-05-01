В Краснодаре водителя маршрутки, проехавшего на красный свет, оштрафовали

СЕГОДНЯ 09:29 2019-05-01T09:29:22+03:00

А вот за выезд на встречку его могут лишить прав [видео]

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Инцидент произошел в краевом центре еще вечером 29 апреля. Водитель маршрутки по всей видимости не хотел стоять в пробке, которая обычно появляется на улице Октябрьской в конце рабочего дня. Потому и пренебрег всеми правилами ПДД, объехав остановившийся троллейбус и автобус на красный сигнал светофора да еще и по встречной полосе.

К счастью, аварии удалось избежать. Водители, которые начали движение по улице Пашковской, вовремя затормозили, увидев несущийся автобус.

Вскоре полиция Краснодара установила личность водителя маршрутного такси.

- Им оказался 61-летний житель Гулькевичского района. Вместе с работодателем он вызван в полицию для дачи пояснений, - сообщил официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Стоит сказать, в дежурной части мужчина свою вину не отрицал. Правда, объяснить, что заставило его нарушить ПДД, не смог.

- На водителя выписано постановление о наложении штрафа в размере 1 000 рублей за проезд на запрещающий сигнал светофора, - добавил Артем Коноваленко.

Но на этом наказание не заканчивается. На водителя-гонщика составили еще административный протокол за выезд на встречную полосу. Более того, уже передали материал в суд. Мужчине грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение водительских прав на полгода.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="304" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/706345" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре маршрутка проехала на красный по встречке.

ИСТОЧНИК KP.RU