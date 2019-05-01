В Краснодаре подростки напали на сотрудника магазина, поймавшего их на краже спиртного и кофе

СЕГОДНЯ 08:35 2019-05-01T08:35:53+03:00

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Все произошло в продуктовом магазине на улице Уральской в Краснодаре. Группа подростков устроила драку с сотрудниками торговой точки. Одна из покупательниц успела включить камеру и заснять потасовку. На кадрах видно, как двое подростков напала на молодого человека, лежащего на полу. Рядом еще двое школьников агрессивно реагирует на все, что им говорят.

- Подростки, как стало известно позже, украли алкоголь (вино, коньяк) и кофе. Сотрудники магазина закрыли дверь, чтобы дождаться полицию. После чего подростки устроили драку, - рассказывает автор ролика Дарья Ротай.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что потасовка произошла между работниками магазина и группой подростков из четырех человек в возрасте от 14 до 17 лет. В драку полезли трое юношей и одна девушка.

Изначально подростки, действительно, попали под подозрение у сотрудников магазина в краже товара. На кассе их остановили. После этого двое школьников достали из рюкзаков дорогую бутылку алкоголя и три банки кофе, которые выбросили на пол, после чего попытались сбежать. Но не тут-то было. Путь им преградил работник магазина.

- В результате потасовки один из продавцов-консультантов получил незначительные травмы. Проводится проверка по факту причинения телесных повреждений сотруднику магазина, - сказал начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. - Кроме того, назначена проверка по факту мелкого хищения двумя подростками, за что им и их родителям грозят штрафы не менее 3 тысяч рублей на каждого.

Известно, что все четверо школьников состоят на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="588" height="588" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/706347" frameborder="0"></iframe> Драка в магазине Видео: vk.com/d.rotay.

ИСТОЧНИК KP.RU