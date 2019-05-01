На Кубани прокуратура помогла пенсионеру разыскать дочь, с которой он не виделся 12 лет

СЕГОДНЯ 10:21 2019-05-01T10:21:51+03:00

В городе воинской славы женщина проживает с 2007 года.

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75-летний Михаил К. проживает в белореченском доме престарелых. Свою родную дочь он хотел найти давно, да все не было возможности. Заявление прокурору края с просьбой о помощи решил написать спонтанно - во время выездной приемной.

- В письме мужчина сообщил, что в 2007 году его 38-летняя дочь уехала на постоянное место жительства в Белгородскую область, - рассказывают в прокуратуре Краснодарского края.

С тех пор мужчина не видел ее. Сама женщина на связь с ним не выходила.

Прокуратура Белореченского района начала поиски пропавшей родственницы. Оказалось, что свое место жительства она не меняла - женщина по-прежнему работает в Белгороде. Хорошую новость тут же сообщили Михаилу, вышли на связь и с его дочерью.

- После этого члены семьи встретились. Сейчас они проживают вместе в Белгородской области, - добавляет в пресс-службе краевой прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU