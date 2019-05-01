В Сочи появится памятник маршалу Андрею Гречко

СЕГОДНЯ 11:53 2019-05-01T11:53:39+03:00

Бюст советского военачальника в память о его заслугах решили установить в Красной Поляне

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В городе-курорте появится памятник маршалу Андрею Гречко. Бюст советского военачальника в память о его заслугах решили установить в Красной Поляне. Об этом стало известно на очередном заседании оргкомитета по подготовке ко Дню Победы.

Андрей Гречко - фигура знаковая. Он стал первым после Жукова министром обороны, введенным в политбюро, с его именем связаны и военная операция в Чехословакии, и события на острове Даманский, и вьетнамская война, и два арабо-израильских конфликта...

- Благодаря Андрею Гречко в сочинском поселке было построено 18 объектов, - рассказывают в администрации курорта. - В том числе знаменитая турбаза минобороны. Гречко считал, что даже на отдыхе солдаты и офицеры не должны терять боевой формы.

Что интересно, начальник охраны Гречко Евгений Родионов несколько лет назад вспоминал, что его тренировала даже первая советская финалистка Уимблдона Ольга Морозова. Сам маршал неплохо играл в волейбол, много ходил. И даже заставил заниматься физподготовкой членов Военного совета минобороны.

- Бюст Андрея Гречко установят 8 мая на улице Волоколамской - в сквере, который был благоустроен силами краснополянцев, - добавляет глава курорта Анатолий Пахомов.

ИСТОЧНИК KP.RU