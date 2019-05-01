В первомайской демонстрации в Краснодаре прошли 65 тысяч горожан

СЕГОДНЯ 13:00 2019-05-01T13:01:20+03:00

Место нашлось для всех желающих: просто жителей кубанской столицы или целых коллективов

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В день Весны и Труда краснодарцы вышли на первомайскую демонстрацию. Праздничное шествие стартовало в 10 утра. Первую колонну возглавили заслуженные жители Краснодарского края, ветераны. Вместе с ними - руководство региона и города. Дальше - учителя, медики, полицейские. Место нашлось для всех желающих: просто горожан или целых коллективов.

Колонны прошли по улице Красной до Казачьей площади. Стоит сказать, с погодой демонстрантам повезло - яркое солнце и ни намека на тучи.

– Это праздник, который по-настоящему любим жителями нашего края, это праздник мира и добра, – сказал глава региона Вениамин Кондратьев. - Всех нас объединяет общее стремление – реализовать огромный потенциал Кубани, сделать ее богаче и красивее.

Отметим, что первомайские шествия состоялись во всех муниципалитетах края. В праздничной демонстрации в Краснодаре прошли порядка 65 тысяч человек.

Сейчас горожанам предлагают рассредоточиться по паркам кубанской столицы, где уже ждут творческие коллективы.

ИСТОЧНИК KP.RU