В первомайской демонстрации в Краснодаре прошли 65 тысяч горожан
В день Весны и Труда краснодарцы вышли на первомайскую демонстрацию. Праздничное шествие стартовало в 10 утра. Первую колонну возглавили заслуженные жители Краснодарского края, ветераны. Вместе с ними - руководство региона и города. Дальше - учителя, медики, полицейские. Место нашлось для всех желающих: просто горожан или целых коллективов.
Колонны прошли по улице Красной до Казачьей площади. Стоит сказать, с погодой демонстрантам повезло - яркое солнце и ни намека на тучи.
– Это праздник, который по-настоящему любим жителями нашего края, это праздник мира и добра, – сказал глава региона Вениамин Кондратьев. - Всех нас объединяет общее стремление – реализовать огромный потенциал Кубани, сделать ее богаче и красивее.
Отметим, что первомайские шествия состоялись во всех муниципалитетах края. В праздничной демонстрации в Краснодаре прошли порядка 65 тысяч человек.
Сейчас горожанам предлагают рассредоточиться по паркам кубанской столицы, где уже ждут творческие коллективы.
ИСТОЧНИК KP.RU