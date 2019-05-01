В Краснодаре разыскивают без вести пропавшего пенсионера
В Краснодаре разыскивают 72-летнего Палкина Геннадия Николаевича. По словам родственников, 29 апреля 2019 года он вышел из дома по улице Бургасской, но так и не вернулся.
На связь с семьей мужчина не выходит.
- Известно, что пенсионер нуждается в медицинской помощи, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в поисковом отряде «Лиза Алерт». - Он не ориентируется в пространстве.
На момент исчезновения мужчина был одет в светло-синюю ветровку, серую велюровую кофту с темными полосками, синие джинсы, черные полуботинки.
Рост Геннадия - 182 сантиметра, имеет худощавое телосложение, седые короткие волосы, серые глаза.
ВАЖНО!
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Геннадия Палкина, просьба сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (952) 872-42-28 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU
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