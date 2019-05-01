В Анапе спасатели вытащили мужчину из колодца, в котором он провел три дня

СЕГОДНЯ 13:38 2019-05-01T13:38:53+03:00

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Все произошло в хуторе Воскресенском, что находится в Анапе.

- От оперативного дежурного ЕДДС поступила информация о мужчине находящимся на дне колодца, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в «Службе Спасения» Анапы.

Фото: instagram.com/spas_anapa

Как удалось узнать «КП» - Кубань», крики парня услышали жители хутора. Они подошли к колодцу, а когда заглянули в него, то ужаснулись - внутри сидел обессиленный молодой человек. Очевидцы вызвали подмогу - колодец оказался слишком глубоким.

Дежурная смена спасателей прибыла на место и достала пострадавшего из колодца. А затем передала парня медикам. Видимых травм, по предварительным данным, мужчина не получил.

Фото: instagram.com/spas_anapa

Позже выяснилось, что 26-летний молодой человек упал в колодец еще днем 28 апреля и все это время он просидел внутри в надежде, что ему помогут.

ИСТОЧНИК KP.RU