В Анапе спасатели вытащили мужчину из колодца, в котором он провел три дня
Все произошло в хуторе Воскресенском, что находится в Анапе.
- От оперативного дежурного ЕДДС поступила информация о мужчине находящимся на дне колодца, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в «Службе Спасения» Анапы.
Фото: instagram.com/spas_anapa
Как удалось узнать «КП» - Кубань», крики парня услышали жители хутора. Они подошли к колодцу, а когда заглянули в него, то ужаснулись - внутри сидел обессиленный молодой человек. Очевидцы вызвали подмогу - колодец оказался слишком глубоким.
Дежурная смена спасателей прибыла на место и достала пострадавшего из колодца. А затем передала парня медикам. Видимых травм, по предварительным данным, мужчина не получил.
Фото: instagram.com/spas_anapa
Позже выяснилось, что 26-летний молодой человек упал в колодец еще днем 28 апреля и все это время он просидел внутри в надежде, что ему помогут.
ИСТОЧНИК KP.RU
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