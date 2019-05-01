В Новороссийске потушили здание на улице Кутузовской

СЕГОДНЯ 16:44 2019-05-01T16:44:32+03:00

В ЧП никто не пострадал

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Происшествие случилось в среду, 1 мая. Сообщение о возгорании здания на улице Кутузовской в Новороссийске, спасатели получили в 13:05.

- В 13:09 на место прибыли пожарные подразделения, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, горит кровля небольшого здания, которое на данный момент не эксплуатируется. Пожар охватил площадь 70 квадратных метров.

- Огонь локализовали в 13:24, полностью пожар ликвидировали в 13:42, - добавляют в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - На месте работали две единицы техники и восемь спасателей.

В происшествии никто не пострадал.

Что стало причиной пожара, сейчас выясняют специалисты. В ближайшее время начнется экспертиза, которая займет не менее недели.

ИСТОЧНИК KP.RU