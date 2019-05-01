В самом загруженном краснодарском офисе МФЦ открылся новый зал

СЕГОДНЯ 17:32 2019-05-01T17:32:05+03:00

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В краснодарском офисе центра «Мои документы» на улице Покрышкина очереди станут меньше. Это подразделение начало работать в 2013 году как дополнительный офис Прикубанского отдела МФЦ. Тогда здесь принимали жителей всего в 17 окнах.

– Сегодня этого количества недостаточно для обслуживания и половины заявителей, которые ежедневно обращаются за получением услуг, – рассказали «КП» - Кубань» в МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Краснодарского края.

К концу 2018-го этот офис прославился самой большой нагрузкой - очереди были огромные. Однако теперь горожан будут обслуживать специалисты сразу 40 окон.

НА ЗАМЕТКУ

Офис центра «Мои Документы» на улице имени Александра Покрышкина работает с 08:00 до 20:00 с понедельника по пятницу. В субботу он открыт с 08:00 до 17:00. Воскресенье - выходной.

ИСТОЧНИК KP.RU