В Краснодаре «семерка» попала под трамвай

СЕГОДНЯ 18:25 2019-05-01T18:25:38+03:00

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ДТП случилось утром в среду, 1 мая, на пересечении улиц Коммунаров и Чапаева в Краснодаре.

По предварительным данным, 21-летний парень за рулем «семерки» ехал по улице Чапаева в сторону Красноармейской. Не уступив дорогу трамваю, парень врезался в вагон. Машина получила серьезные повреждения.

В результате аварии никто не погиб. По словам очевидцев, пострадали два человека - это водитель отечественной легковушки и его пассажир. Молодые люди получили серьезные травмы, их госпитализировали.

- В момент столкновения в трамвае ехали пассажиры. Никто из них не пострадал, - сообщает начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В обстоятельствах аварии сейчас разбираются автоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU