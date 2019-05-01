В Краснодаре «семерка» попала под трамвай
ДТП случилось утром в среду, 1 мая, на пересечении улиц Коммунаров и Чапаева в Краснодаре.
По предварительным данным, 21-летний парень за рулем «семерки» ехал по улице Чапаева в сторону Красноармейской. Не уступив дорогу трамваю, парень врезался в вагон. Машина получила серьезные повреждения.
В результате аварии никто не погиб. По словам очевидцев, пострадали два человека - это водитель отечественной легковушки и его пассажир. Молодые люди получили серьезные травмы, их госпитализировали.
- В момент столкновения в трамвае ехали пассажиры. Никто из них не пострадал, - сообщает начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
В обстоятельствах аварии сейчас разбираются автоинспекторы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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