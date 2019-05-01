Репетиции Парада Победы 9 мая 2019 года в Новороссийске: когда начнется, где посмотреть
Не первый год Парад Победы в Новороссийске приковывает к себе взгляды тысяч горожан. В 2019 году в парадном строю по улицам города-героя пройдут 1400 человек и 35 единиц техники. Из них: 7 бронеавтомобилей, 6 машин ПВО, столько же боевых машин и спецтехники, 12 артиллерийских орудий.
Посмотреть, как шагают бойцы гарнизона в «коробке» можно уже сейчас, не дожидаясь праздника.
Репетиции пройдут 4 и 7 мая. Из-за тренировок, правда, в эти дни ограничат движение машин.
- Перекрыта будут улица Советов от Кутузовской до Свободы, - сообщили «КП» - Кубань» в администрации Новороссийска. - Ограничение будет действовать с 20:00 до 24:00.
Местные власти просят автомобилистов учитывать это при планировании поездок.
ИСТОЧНИК KP.RU
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