В Краснодаре объявили штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 19:31 2019-05-01T19:32:04+03:00

Действовать оно будет до 3 мая

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Кубанская столица окажется во власти стихии. Вечером 1 мая синоптики обещают резкое ухудшение погоды. Потому администрация города объявила экстренное предупреждение.

- В ближайшие 3-6 часов и до конца суток 1 мая, а также 2 и 3 мая в Краснодаре ожидается дождь с грозой, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодара. - Кроме того, прогнозируется шквалистое усиление ветра до 15 метров в секунду.

Жителей и гостей города просят быть бдительными и соблюдать осторожность.

ВАЖНО!

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций можно обращаться в ЕДДС по телефонам 8 (861) 214-33-36 и 112 (по городскому и мобильному телефонам).

ИСТОЧНИК KP.RU