СЕГОДНЯ 12:36 2019-05-02T12:36:29+03:00

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В «Орленке» стартовала инклюзивная смена для одаренных детей. В проекте участвует шестьдесят детей с нарушениями зрения 9-17 лет из 23 регионов страны. Все они – победители окружных туров IX Международного благотворительного фестиваля «Белая трость», реализуемого фондом Дианы Гурцкой «По зову сердца».

В «Орлёнке» ребят ждёт насыщенная познавательная и творческая программа. Они будут посещать занятия по хореографии, вокалу, декоративно-прикладному творчеству, выступать перед орлятами на общецентровых концертах и мероприятиях. Развить навыки коммуникации ребята смогут, участвуя в интеллектуальных и тактильных играх, а укрепить здоровье на занятиях лечебной физкультурой и терренкурах по лесной и прибрежной зонах Центра.

Работать с участниками инклюзивной смены будут педагоги «Орлёнка», прошедшие специальную подготовку. К ним присоединятся педагоги школы-интерната имени К.К. Грота (г. Санкт-Петербург), которые проведут для мальчишек и девчонок мастер-класс по хоровому пению.

«В цивилизованном обществе у каждого должна быть возможность для самореализации. Это очень важно для тех, кто требует к себе особого отношения. Для нас очень важно, чтобы каждый ребёнок чувствовал себя полноценным и самодостаточным членом общества. Надеюсь, что эта смена поможет юным участникам развить свои таланты, раскрыть личностный потенциал и найти новых, надёжных друзей», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус .

Финальным событием смены станет гала-концерт «Зажигая звёзды», на котором участники инклюзивной смены представят концертные номера, подготовленные совместно со здоровыми детьми и педагогами Центра. В качестве почётных гостей мероприятия ожидаются заместитель министра просвещения РФ Татьяна Синюгина и Заслуженная артистка России Диана Гурцкая.

Фестиваль «Белая трость» – творческий проект, созданный Заслуженной артисткой Российской Федерации Дианой Гурцкой и ее фондом помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца». Главная идея Фестиваля – оказание поддержки детям с ограниченными возможностями путем вовлечения их в творчество.

Организаторами проекта выступают: Министерство просвещения России, Благотворительный фонд помощи детям с нарушениями зрения «По зову сердца» Дианы Гурцкой, ВДЦ «Орлёнок».

ИСТОЧНИК KP.RU