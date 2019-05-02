2019-05-02T08:54:52+03:00
Происшествия

В Сочи разыскивают водителя, сбившего 5-летнего ребенка на самокате

Виновник ДТП скрылся, а девочка госпитализирована с переломами
Ева Мур@kp_kuban
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД УВД по СочиФото: отдел пропаганды ГИБДД УВД по Сочи
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Инцидент произошел в Лазаревском районе на улице Батумской вечером, 30 апреля, напротив дома 47. Пятилетняя девочка переезжала проезжую часть дороги на самокате, когда на нее наехал автомобиль (хотя полицейским до сих пор неизвестно, что за транспортное средство был в тот вечер).

- Ребенок двигался в неустановленном для перехода месте, - прокомментировали «КП» - Кубань» в отделе по пропаганде ОГИБДД УВД в Сочи. - С переломом голени пострадавшая была отправлена в больницу. Сейчас полицейские занимаются розыском наехавшего на девочку водителя, который покинул место ДТП, не сделав попытки оказать ребенку первую помощь.

Всех, кто что-либо видел в тот вечер, ориентировочно в 19.00 30 апреля, правоохранители просят откликнуться и позвонить в дежурную часть по городу Сочи. Телефон: 268-00-03 или по телефону 02 (102 с мобильного телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU

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