В Краснодаре ожидается дождь с грозой и сильный ветер

СЕГОДНЯ 10:07 2019-05-02T10:07:28+03:00

Радует, что за дождями снова придет солнышко Фото: Михаил ФРОЛОВ

В кубанской столице объявлено штормовое предупреждение до по 3 мая

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В Краснодаре ждут, следующие два дня, 2 и 3 мая, погода испортится.

- Пойдет сильный дождь с грозой и шквалистым ветром до 15 м/с, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе краевой столицы.

В мэрии Краснодара напомнили телефоны экстренных служб на случай возникновения чрезвычайных ситуаций: необходимо обращаться по телефону 214-33-36 или по Единому номеру вызова оперативных служб - «112» (набор по городскому и мобильному телефонам).

Вчерашний день, 1 мая, стал самым жарким на праздничной неделе. Температура воздуха достигала +26 градусов. Однако с 3 по 5 мая, по данным метеорологов, в Краснодарском крае с собой на природу нужно все-таки брать зонты и ветровки - температура снизится до 23 градусов тепла.

Однако уже в воскресенье, 5 мая, на Кубань вновь вернется по-летнему благоприятная и солнечная погода.

ИСТОЧНИК KP.RU