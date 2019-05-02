2019-05-02T13:08:48+03:00
Общество

Двое краснодарцев сожгли велосипед из службы проката ради эффектного фото

Каршеринговая компания грозит им обвинениями в воровстве
Ева Мур@kp_kuban
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Фото: https://vk.com/luckybikekrdФото: https://vk.com/luckybikekrd
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Неприятный инцидент произошел в ночь на 1 мая в Краснодаре. Двое молодых людей сначала угнали у велошеринговой компании велосипед, а потом сожгли его в одном из дворов кубанской столицы.

Надо сказать, служба безопасности компании сработала очень слаженно, оперативно задержав преступников и передав их в руки полицейских. Выяснилось, что велосипед они подожгли ради эффектного фото в соцсетях.

Кстати, в велошеринговой компании рассказали, что с конца марта они поймали на краже больше десяти вороватых пользователей сервиса. Теперь любителей бесплатных "покатушек" ждет реальное уголовное наказание.

Еще в компании заверили, что так будет со всеми, кто против цивилизованного каршерингового сервиса в Краснодаре.

- Мы хотим жить в безопасном городе и будем реагировать на каждую подобную выходку недолюдей, - написали представители компании в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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