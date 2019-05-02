2019-05-02T14:38:23+03:00
Происшествия

Грузовой поезд сбил 57-летнего мужчину под Крымском

Он погиб
Ева Мур@kp_kuban
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Фото: "КП"Фото: "КП"
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Трагедия произошла на перегоне железнодорожной станции Абинская - Крымск. 57-летний мужчина переходил пути и не заметил приближающегося грузового состава.

- Сообщение поступило днем, 1 мая, в дежурную часть Новороссийского ЛО, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе УТ МВД по ЮФО. - Выяснилось, что мужчина смертельно травмирован. На место сразу выдвинулась оперативная группа.

Полицейские опросили машиниста поезда, который пытался затормозить, увидев двигающегося человека. Но многотонный состав двигался по инерции, не поддаваясь его усилиям.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Его личность уже установили. Это житель Крымского района 1962 года рождения. Расследование происшествия продолжается.

Надо сказать, что это не первый трагический случай, произошедший за последний месяц. При аналогичных обстоятельствах под Новороссийском в апреле грузовой поезд сбил 40-летнюю женщину. Она пренебрегла правилами безопасности и перешла железнодорожные пути в неположенном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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