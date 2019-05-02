На Кубани проведут традиционную «Вахту памяти»

СЕГОДНЯ 15:07 2019-05-02T15:08:25+03:00

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Традиционная памятная акция пройдет с 2 по 8 мая на горном кордоне Умпырь Кавказского биосферного заповедника. Ежегодно ее участниками становятся члены РГО, сотрудники заповедника и огромное количество школьников и студентов.

Они отправляются по маршруту длиной в 24 километра от кордона Черноречье до кордона Умпырь. Свое путешествие ребята и взрослые посвящают воинам, погибшим в сражениях за эти высоты.

По пути они планируют привести в порядок памятники. А сотрудники Кавказского заповедника помогут студентам и школьникам лучше понять историю этих мест и цель создания уникального природного массива. Предполагается, что совместив эти знания, молодое поколение поймет ценность обороны родных земель от врага.

Кроме того, ребятам полезно будет научиться навыкам начальной турподготовки и оказания медицинской помощи. Для разнообразия поход совместят с песенным фестивалем.

А в конце пути, накануне Дня Победы, у обелиска погибшим героям соберутся, чтобы возложить венки.

ИСТОЧНИК KP.RU