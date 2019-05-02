На Кубани проведут традиционную «Вахту памяти»
Традиционная памятная акция пройдет с 2 по 8 мая на горном кордоне Умпырь Кавказского биосферного заповедника. Ежегодно ее участниками становятся члены РГО, сотрудники заповедника и огромное количество школьников и студентов.
Они отправляются по маршруту длиной в 24 километра от кордона Черноречье до кордона Умпырь. Свое путешествие ребята и взрослые посвящают воинам, погибшим в сражениях за эти высоты.
По пути они планируют привести в порядок памятники. А сотрудники Кавказского заповедника помогут студентам и школьникам лучше понять историю этих мест и цель создания уникального природного массива. Предполагается, что совместив эти знания, молодое поколение поймет ценность обороны родных земель от врага.
Кроме того, ребятам полезно будет научиться навыкам начальной турподготовки и оказания медицинской помощи. Для разнообразия поход совместят с песенным фестивалем.
А в конце пути, накануне Дня Победы, у обелиска погибшим героям соберутся, чтобы возложить венки.
ИСТОЧНИК KP.RU