2019-05-02T17:36:38+03:00
Общество

Городские службы Сочи готовы к ударам стихии

До вечера пятницы, 3 мая в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение
Ева Мур@kp_kuban
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В Сочи экстренные службы приведены в повышенную готовность. О том, что сегодня и завтра, 2 и 3 мая, на курорте действует предупреждение по погоде. Ожидается сильный ветер и ливень, до 20 м/с.

Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности и не рисковать понапрасну.

- Уважаемые жители и гости курорта, будьте осторожны, - гласит сообщение на сайте мэрии Сочи. - Не прячьтесь от непогоды под массивными конструкциями или в парках под деревьями.

Переждать природные капризы лучше дома.

Надо сказать, вчерашний день, 1 мая стал самым жарким на этой неделе. Термометры показывали +26 градусов тепла. До конца недели будет сохранятся умеренно теплая погода, +23 градусов, но пасмурно.

Однако солнечная погода вернется в Краснодарский край в воскресенье, 5 мая. В этот день ожидается + 25 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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