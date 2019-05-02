Водителя Porsche, выехавшего на встречную полосу, ищут в Краснодаре

СЕГОДНЯ 19:34 2019-05-02T19:36:03+03:00

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Инцидент произошел на улице Буденного в Краснодаре 30 апреля. То, как водитель Porsche, выезжает на встречную полосу, зафиксировали другие участники движения. После того как видео было опубликовано в сети, действиями водителя заинтересовалась полиция.

- После того как видеоролик появился в социальных сетях полиция начала проверку по факту выезда автомобиля на встречку, – сообщил "КП" - Кубань" начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко. - По ее итогам будет принято процессуальное решение.

В данный момент правоохранители выясняют личность водителя, нарушившего ПДД. Санкции за данное противоправное действие может грозить пять тысяч рублей и лишение прав на полгода.

Напомним, в Сочи полиция ищет еще одного водителя. Вечером 30 апреля он наехал на пятилетнюю девочку на одной из улиц курортного города.

ИСТОЧНИК KP.RU