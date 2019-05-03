2019-05-03T09:05:57+03:00
Происшествия

На Кубани побили казака ди-джея за неправильную музыку

В станице Бакинской отмечали первомай, когда завязалась драка
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Архив "КП"ФОТО: Архив "КП"
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В МВД сообщили, что потасовка была возле дома культуры. В ней участвовали 5 человек. По словам очевидцев это была стычка казаков с курдами. За музыкой сидел казак, в это время пришли мужики попросили переключить песню. У того не загружался интернет и быстро это сделать не удалось. В итоге началась драка.

- Мы начали проверку по факту массовой драки, - сообщает пресс-служба ГУ МВД края. – Потасовка случилась во время празднования возле местного дома культуры. В ней участвовали 5 человек. Двое получили травмы. Мы возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

По слухам, в потасовке пострадал и атаман местного казачьего общества Иван Левченко. Все началось, когда во время празднования на площадь пришли 8-10 мужчин. Станичники их узнали, это были курды. Одному из них не понравилась песня, которую включил ди-джей, и попросил переключить. Но тот ответил, что интернет медленный, нужно подождать. Гостям ответ не понравился, они начали бить ди-джея, который был казаком. За него вступились бравые хлопцы. Около часа шла драка, полиция ехала долго, и поэтому задержали не всех, кто участвовал, кто-то успел убежать.

В ККВ сообщили, что драка была не массовой, а обычной бытовой. Все началось с перепалки казака и местного жителя. Пострадали 2 человека, конфликт не был межнациональным. После инцидента представители казачества встретятся с курдской общиной, чтобы обсудить инцидент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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