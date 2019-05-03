Краснодарец победил на Кубке Европы среди кадетов

СЕГОДНЯ 11:00 2019-05-03T11:00:19+03:00

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Воспитанник спортшколы олимпийского резерва № 5 победил в весовой категории свыше 90 кг. Турнир прошел с 27 по 28 апреля в Берлине, в нем участвовали 588 спортсменов из 32 стран до 18 лет. В итоге сборная России стала первой в общем зачете.

- В первом поединке Нодар за 2 минуты победил соперника из Германии, - сообщает пресс-служба администрации Краснодара. - Второй поединок тоже был против спортсмена из Германии, завершился за 1 минуту победой краснодарского дзюдоиста. В полуфинальной и финальной схватках краснодарский школьник одолел товарищей по сборной Булуда Сафарова и Ахмеда Магомедова.

Нодар Оноприенко неоднократно становился победителем Кубка Европы до дзюдо среди кадетов и является действующим чемпионом России.

ИСТОЧНИК KP.RU