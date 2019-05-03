2019-05-03T14:15:08+03:00
Общество

На Кубани пройдет забег в честь Дня Победы

Мероприятие состоится во всех районах края 5 мая
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: пресс-служба администрации краяФОТО: пресс-служба администрации края
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Традиционная акция «Спортсмены Кубани – в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» проходит каждый год. Делают это, чтобы показать уважение к солдатам, который отдали свою жизнь в боях против фашистов.

- В Краснодаре центральный старт будет дан в 11:00 в Краснодаре на Главной городской площади, - сообщает пресс-служба администрации края. - Маршрут забега пройдет по Красной от улицы Буденного до Постовой. Затем школьники, студенты, трудящиеся, ветераны труда и спорта проследуют к площади Победы (угол ул. Постовая/Коммунаров) и возложат цветы к памятнику Освободителям города Краснодара. В краевом центре в акции примут участие более 500 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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