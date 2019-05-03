На Кубани пройдет забег в честь Дня Победы

СЕГОДНЯ 14:15 2019-05-03T14:15:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Традиционная акция «Спортсмены Кубани – в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» проходит каждый год. Делают это, чтобы показать уважение к солдатам, который отдали свою жизнь в боях против фашистов.

- В Краснодаре центральный старт будет дан в 11:00 в Краснодаре на Главной городской площади, - сообщает пресс-служба администрации края. - Маршрут забега пройдет по Красной от улицы Буденного до Постовой. Затем школьники, студенты, трудящиеся, ветераны труда и спорта проследуют к площади Победы (угол ул. Постовая/Коммунаров) и возложат цветы к памятнику Освободителям города Краснодара. В краевом центре в акции примут участие более 500 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU